На металле уже есть коррозия: герб на монумент "Родина-мать" прикрепили с нарушениями

Со специалистами никто не посоветовался

Герб Украины на щит монумента "Родина-мать" в Киеве был прикреплен с грубыми нарушениями. Из-за этого сварочные швы на нем уже начала повреждать коррозия, а сам металл пожелтел.

Все работы должны были выполняться по технологии, разработанной специалистами Института электросварки имени Патона, однако этого не произошло. Об этом рассказал директор Института Игорь Кривцун в интервью ресурсу LIGA.net.

Во время замены советского герба на герб независимой Украины на монументе "Родина-мать" могли быть допущены грубые ошибки. Установку должны были согласовать со специалистами Института электросварки имени Патона, так как именно они владеют специальной технологией. Однако к ним никто не обратился.

Это может привести к тому, что сварочные швы повредит коррозия, которая уже начала поражать металл. Новый герб на щит приварили 6 августа прошлого года.

"Трезубец приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой — они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", — рассказал директор Института.

По словам Игоря Кривцуна, согласование от Института пытались получить уже после того, как провели сварочные работы, но им отказали.

"Я говорю — нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", — отметил специалист.

Напомним, что 13 июля экс-министр культуры Александр Ткаченко публично заявил о том, что на щите монумента "Родина-мать" заменят герб СССР на герб Украины.

Уже в конце июля 2023 года со щита монумента "Родина-мать" начали демонтировать советский герб с символами в виде серпа и молота, который затем был заменен на герб независимой Украины — его приварили к щиту 6 августа прошлого года.

При этом в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что тризуб изготовили из европейского металла. Как оказалось, сталь, предоставленная комбинатом "Запорожсталь" не отвечала заявленным техническим требованиям и было решено заменить ее на европейскую. Однако на конечную стоимость это никак не повлияло и цена металла составила 400 тысяч гривен.

Уже 20 октября в Киеве состоялось торжественное открытие главного корпуса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и всей территории Мемориального комплекса. Гости мероприятия смогли полюбоваться обновленным монументом "Родина-мать" и своими глазами увидеть недавно установленный на щите скульптуры Тризуб.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в столице проходило строительство монумента "Родина-мать" — самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокой скульптуры в Украине. Интересно, что всё сооружение является цельносварным и весит 450 тонн.