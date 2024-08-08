"Плюс одна фобія": до киян у квартиру заліз пацюк через вентиляцію (відео)

Тварина потрапила в пастку за кухонною шафою

У Києві в одну із квартир багатоповерхівки заліз пацюк. Неочікуваний гість завітав до жителів Оболоні.

Читачі місцевого телеграм-каналу "Життя Оболонь" поділилися відео та фото своєї "знахідки". Кияни зазначили, що тварина залізла на їхню кухню через вентиляційну шахту.

Жінка розповіла, що ще рано вранці почула скрегіт на кухні, але намагалася не звертати уваги. Пізніше вона побачила якесь сміття та заглянула за шафу. Там сидів пацюк, який опинився в пастці та не міг звідти вилізти.

"В мене є маленька дитина, і я прокидаюсь вночі, щоб її погодувати. І от сьогодні прийшовши на кухню о 4-й ранку я почула скрегіт всередині кухонної шафи. Чоловіка вирішила не будити, дочекатись ранку. Заснути я не могла годину. Ще на кухонній поверхні знайшла сміття і не зрозуміла звідкіля воно… Зранку я вже залізла подивитись, що це. Ось вам фото. Ми не доробили ремонт і не поставили витяжку в дірку, й ось сюрприз…", — поділилася своєю історією жителька Оболоні.

Жінка іронічно написала, що це "плюс ще одна фобія".

Інцидент стався у будинку на вулиці Приозерній, 10. Як пишуть у ЗМІ, пацюки там з'явилися тому, що керуюча компанія "не прибирає прибудинкову територію і не проводить профілактичну дератизацію будинку".

Громадськість звертається до обслуговуючій компанії цього будинку та просить вирішити проблему.

Раніше "Телеграф" писав, що одного разу в Київському метрополітені пасажири помітили щурів. На кадрах видно, що тварини біжать по колії, не боячись потяга, що прибуває на станцію.