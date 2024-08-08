"Плюс одна фобия": к киевлянам в квартиру залезла крыса через вентиляцию (видео)

Животное попало в ловушку за кухонным шкафом

В Киеве в одну из квартир многоэтажки залезла крыса. Неожиданный гость посетил жителей Оболони.

Читатели местного телеграм-канала "Жизнь Оболонь" поделились видео и фото своей "находки". Киевляне отметили, что животное залезло на их кухню через вентиляционную шахту.

Женщина рассказала, что еще рано утром услышала скрежет на кухне, но старалась не обращать внимания. Позже она увидела какой-то мусор и заглянула за шкаф. Там сидела крыса, которая оказалась в ловушке и не могла оттуда вылезти.

"У меня есть маленький ребенок, и я просыпаюсь ночью, чтобы его покормить. И вот сегодня, придя на кухню в 4 утра, я услышала скрежет внутри кухонного шкафа. Мужа решила не будить, дождаться утра. Уснуть я не могла еще час. Позже на кухонной поверхности нашла мусор и не понял откуда он… Утром я уже забралась посмотреть, что это. Вот вам фото. Мы не доделали ремонт и не поставили вытяжку в дыру, и вот сюрприз…", – поделилась своей историей жительница Оболони.

Женщина иронически написала, что это "плюс еще одна фобия".

Инцидент произошел в доме по улице Приозерной, 10. Как пишут в СМИ, крысы там появились потому, что управляющая компания "не убирает придомовую территорию и не проводит профилактическую дератизацию дома".

Общественность обращается к обслуживающей компании этого дома и просит решить проблему.

Ранее "Телеграф" писал, что однажды в Киевском метрополитене пассажиры заметили крыс. На кадрах видно, что животные бегут по пути, не боясь прибывающего на станцию поезда.