Киев еще накроет жара до +39°C: синоптики назвали даты

Также возможен дождь

Уже в эти выходные, 10-11 августа, некоторые регионы Украины ожидают дожди и умеренно теплая погода. Однако синоптики уже прогнозируют жару для Киева до +39°С на следующей неделе.

По данным портала pogoda.meta.ua, в столице Украины в следующую субботу, 17 августа, ожидается днем от +31 до +39°С.

В воскресенье, 18 августа, будет до +35 °С. Осадков в эти выходные не обещают, но возможна умеренная облачность. Ночью температура в жаркие выходные может достигнуть отметки в 31°С.

В то же время, meteo.ua прогнозирует 17 августа температуру днем в Киеве до +36°С максимум, а ночью — до +22°С. Также в субботу обещают небольшой дождь днем, как и в воскресенье. В столице 18 августа солнце пригреет до +31°С днем, а ночью — до 21°С.

Портал meteofor.com.ua обещает жару в Киеве на выходные, 17-18 августа, но не сильную. В субботу до +32°С, а в воскресенье — до +27°С. Также 18 августа столицу может накрыть гроза с небольшим дождем, который к вечеру утихнет.

Напомним, что к концу недели, 10-11 августа, синоптики обещают в столице дожди и умеренную температуру до +26°С. Осадки прогнозируют не сильные, поэтому киевляне смогут насладиться летним теплом.

Ранее "Телеграф" писал, что аномальная жара возвращается. Синоптик рассказал, куда и когда в Украине придет ад.