Уламки "шахедів" падали на будинки та машини: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину

Тривога оголошувалась тричі і тривала практично всю ніч

У ніч проти четверга, 15 серпня, ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Уламки "шахедів" впали на територію кількох населених пунктів та пошкодили приватні будинки, а також один автомобіль.

На щастя, ніхто із людей не постраждав. Про наслідки нічної атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Ворог масовано атакував область ударними дронами, проте всі ворожі безпілотники були збиті завдяки успішній роботі сил ППО. Уламки "шахедів" пошкодили 4 приватні будинки в одному з населених пунктів на Київщині. У будинках пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна та двері.

Також було пошкоджено один легковий автомобіль. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Прямих потраплянь до об’єктів житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Оперативні групи та правоохоронці продовжують працювати на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.

"Постраждалим від атаки ворога буде надана вся необхідна допомога", — наголосив Руслан Кравченко.

Також поліція Київщини вкотре закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, і у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати до найближчих укриттів.

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської області та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.

ППО працювало у 8 регіонах: всього збито 29 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у тому, що він не впустив людей до укриття під час ворожої ракетної атаки на столицю. Внаслідок цього загинуло троє людей, серед яких була дитина.