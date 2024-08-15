Обломки "шахедов" падали на дома и машины: стали известны последствия вражеской атаки на Киевщину

Тревога объявлялась трижды и продолжалась практически всю ночь

В ночь на четверг, 15 августа, враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. Обломки "шахедов" упали на территорию нескольких населенных пунктов и повредили частные дома, а также один автомобиль.

К счастью, никто из людей не пострадал. О последствиях ночной атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Враг массированно атаковал область ударными дронами, однако все вражеские беспилотники были сбиты благодаря успешной работе сил ПВО. Обломки "шахедов" повредили 4 частных домов в одном из населенных пунктов на Киевщине. В зданиях повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна и двери.

Также был поврежден один легковой автомобиль. К счастью, пострадавшие среди местного населения отсутствуют.

Прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Оперативные группы и правоохранители продолжают работают на местах падения обломков. Сбор информации и фиксация последствий ночной атаки продолжается.

"Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Также полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Напомним, в ночь на 15 августа враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск.

ПВО работала в 8 регионах: сбито 29 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в том, что он не впустил людей в укрытие во время вражеской ракетной атаки на столицу. В результате этого погибло три человека, среди которых был ребенок.