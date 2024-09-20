Подойдут не все: какие маски помогут защититься от смога

Не стоит пренебрегать мерами индивидуальной безопасности

В пятницу, 20 сентября, в Киеве и области наблюдается значительный уровень загрязнения воздуха. Местные власти советуют жителям столицы воздержаться от длительного пребывания на улице.

Однако не все могут позволить себе не выходить из помещения. В таком случае существует несколько способов минимизировать влияние загрязненного воздуха на организм.

Маски и респираторы

Защититься от загрязнителей в воздухе поможет респиратор с фильтром класса FFP2. Также достаточно эффективна будет маска типа N95. Они могут отфильтровывать до 95% мелкодисперсных частиц.

Маска FFP2

Наиболее эффективны респираторы типа FFP3. Они отфильтровывают до 99% частиц.

Hеспиратор FFP3

Какие маски не помогут

Также следует помнить, что обычные нестерильные маски из нетканого материала, активно использовавшиеся во время пандемии COVID-19, не обеспечивают достаточной защиты. Они способны задерживать только большие частицы.

Также не подойдут и хирургические маски. Дело в том, что они не прилегают плотно к лицу и предназначены только для защиты от капель и брызг.

Какое состояние воздуха сейчас

Стоит отметить, что главный загрязнитель воздуха, который фиксируется в Киеве, – это мелкодисперсная пыль фракции 2,5 микрона. По состоянию на 10:00 20 сентября уровень загрязнения воздуха достигает 177 AQI PM2.5. Это вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать дискомфорт при дыхании из-за длительного воздействия, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации рекомендовали жителям столицы воздержаться от проветривания помещений. Также киевлянам посоветовали ограничить продолжительное пребывание на улице.