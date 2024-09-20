Воздух улучшится, но ситуация повторится в ближайшие дни: В ГСЧС рассказали детали

Похожие ситуации в других областях связаны с большим количеством пожаров в экосистемах.

В пятницу, 20 сентября, Киев занял первое место в мире среди городов с наиболее загрязненным воздухом. Также сильную задымленность фиксируют и в других населённых пунктах Украины. Однако ситуация с пожарами торфищ в Киеве улучшится в течение дня, но в выходные состояние воздуха снова может ухудшиться.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE. Она сообщила, что сейчас ликвидируют последнюю ячейку возгорания торфа на площади 1,9 гектара в селе Феневичи. Раньше горело 6 гектаров, однако ситуация значительно улучшилась.

По ее словам, подобные явления погоды продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Такое колебание влечет за собой осадку накопленных отрицательных веществ на землю.

Рубан отметила, что подобные ситуации в других областях связаны с большим количеством пожаров в экосистемах Украины — горит трава и лесная подстилка.

В Киевской области улучшение ситуации будет через один-два часа, однако ГСЧС не может давать точные прогнозы из-за постоянных пожаров в экосистемах по всей стране.

Ранее "Телеграф" писал, что КГГА предоставила рекомендации, как уберечься от смог в Киеве.