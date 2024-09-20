Київ сполохав величезний букет троянд на евакуаторі: що це було (відео)
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Не всі відразу второпали
Днями у Києві помітили евакуатор, який возив величезний букет червоних троянд. У мережі почалося бурхливе обговорення.
Відео потрапило в місцеві телеграм-канали. В інтернеті почали жартувати з цього приводу.
Користувачі мережі пишуть, що "мабуть, хтось дуже провинився" і "101 троянда вже не актуальна".
Інших шокував розмір букета та думки про те, скільки він може коштувати.
"Це вартість однокімнатної квартири в Києві або за містом", — жартує читач телеграм-каналу.
Судячи з наліпок на авто, то це хороший маркетинговий хід компанії доставки. Про що пишуть і самі кияни. Подейкують це була акція від служби доставки, і всі квіти потім роздали перехожим.
До речі, відгуки у служби не найкращі. Багато клієнтів скаржаться на якість квітів, які доставляють. Також пишуть, що часто надсилають зовсім не те що на картинці на сайті.
Нагадуємо, у Києві вантажівка застрягла під шляхопроводом. Інцидент трапився на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці.
Вантажний автомобіль їхав з піднятим причепом та не вмістився під мостом. Відео з місця події потрапили у мережу. На кадрах видно момент дорожньо-транспортної пригоди.
У мережі пожартували над інцидентом. У соцмережах один киянин написати під відео: "Вантажівка з піднятим причепом тестує шляхопровід на міцність".
Раніше "Телеграф" показав, як виглядає найбрудніше місто Європи. Фоторепортаж із Києва, де все затягнуло смогом.