У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

Цього тижня, з 1 по 6 жовтня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, врожай якісної цибулі в Україні впав через рекордну спеку і тому на цей овоч прогнозуються цінові "гойдалки". Нині в Україні багато врожаю дрібної цибулі. Тому очікується здешевлення на початку сезону, коли його продаватимуть із поля, проте ближче до Нового року ціни знову стануть досить високими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві будували легендарний Бессарабський ринок, який вважається одним із найстаріших і найдорожчих у столиці. Будівля базару, незважаючи на військові дії та революції, практично не змінилася з моменту свого відкриття і сьогодні продовжує виконувати свою головну місію – пропонує покупцям різноманітну продукцію.