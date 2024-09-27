Ледь не влаштував ДТП та грозив прострелити ноги військовому: в мережі з'явилося відео з топ-чиновником НБУ

Інцидент стався ввечері 26 вересня

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, начальник управління НБУ по роботі з проблемними активами Павло Поляруш, нібито у нетверезому стані. До цього він нібито ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги.

Білоруський доброволець Андрій Трацевський ввечері 26 вересня повідомив про конфлікт з керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем. Військовий сказав, що чиновник ледь не збив його та погрожував нагородною зброєю.

Відповідні відео почали ширитися в Telegram після того, як боєць опублікував їх на своєму каналі. Натомість банкір заперечує слова військового, він говорить, що це "абсолютна неправда".

"Телеграф" зв'язався із НБУ та відділом комунікації поліції та чекає на відповіді. "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пише, що ввечері 26 вересня у Києві на парковці стався конфлікт між військовослужбовцем та менеджером Нацбанку. Водій автівки Lexus (банкір) в нетверезому стані перегородив водію Audi (військовому) дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Як повідомляв "Телеграф", на Черкащині начальник виправної колонії погрожував зброєю працівникові СТО. Він перебував у нетверезому стані.