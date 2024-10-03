В Киеве резко уменьшилось число воробьев: в чем причина и каких последствий ждать

Количество этих птиц упало почти в 50 раз в сравнении с прошлыми годами

В Киеве в этом году практически полностью исчезли воробьи. Экологи бьют тревогу, ведь это настоящая проблема, которая может привести к экологической катастрофе.

В Киевском эколого-культурном центре (КЭКЦ) полагают, что причиной такому явлению может стать постоянное выкашивание травы в городе и гламуризация столичных парков. Об этом пишет ТСН.

"В этом году в Киеве практически исчезли воробьи. По сравнению с предыдущими годами их количество, по нашим подсчетам, упало в 50 и более раз. Это приведет к экологической катастрофе, потому что из-за исчезновения воробьев могут погибнуть киевские парки", – сказал Владимир Борейко, руководитель КЭКЦ.

По его словам, без этого вида птиц вредители будут уничтожать городские парки и сады. В частности, это касается каштановой моли, которая уничтожает кустарники и деревья. Исчезновение этого вида птиц в столице связывают с такими причинами:

гламуризация столичных парков, когда там массово вырубаются старые дуплистые деревья и воробьям негде гнездиться.

систематический покос травы, который длится почти весь теплый период в столице. Птенцы воробьев и других птиц питаются насекомыми, а из-за чрезмерного покоса газонов, насекомые почти исчезли – соответственно, исчезли и воробьи.

Отмечается, что в Украине гнездятся три вида воробьев: домовой, полевой и испанский или черногрудый. Первые два самых многочисленных и заселяющих почти всю территорию страны, обычно гнездятся в населенных пунктах. А Черногрудый распространен в Одесской области.

В то же время руководитель Украинского центра кольцевания птиц Анатолий Полуда рассказал, где в Киеве еще можно встретить воробьев.

"Воробьи еще достаточно привычны в старых "спальных" районах, где доминируют 5 и 9 этажные дома и условия существования для них более или менее благоприятны. В частности, в Киеве это: Оболонь, Троещина, Сырец, Нивки, Чоколовка, Борщаговка, Лесной, Русановка и т.д. Но и там, во второй половине нынешнего лета, численность воробьев сократилась в несколько раз (но отнюдь не в 50) – к настоящему времени они переместились на более увлажненные территории, где кормовые условия значительно лучше, чем "среди домов", – отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепропетровской области заметили редкую птицу, которая занесена в Красную книгу Украины.