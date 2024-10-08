Будут ли работать светофоры в Киеве во время блекаута: украинцам дали ответ

В столице продолжается установка точек резервного питания

Во время возможного блекаута зимой большинство светофоров в Киеве продолжат работать в обычном режиме. Столица закупает и устанавливает шкафы резервного питания на светофоры, которые поддерживают работу до 24 часов.

Об этом в эфире Киев24 рассказал начальник службы внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением КП ЦОДД Дмитрий Якубовский. По его словам, уже установлено 107 таких шкафов.

С помощью шкафов были запитаны 145 светофорных объектов. На этапах закупки в настоящее время около 300 шкафов, которые планируют установить в самое короткое время.

"Всего у нас на балансе 738 светофорных объектов. Чтобы подключить все эти объекты к резервному питанию, необходимо примерно 500-550 таких шкафов, потому что есть светофорные объекты, у которых общая точка питания. Таким образом, одним шкафом можно запитать два, а то и более светофорных объектов", — сказал Якубовский.

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