Вилетіли шибки та зірвало обшивку: в одному з ЖК Києва пролунав потужний вибух (відео, фото)

Рештки віконниць впали на парковку під будинком

У четвер, 5 вересня, у Київському ЖК "Софія", що на Софіївській Борщагівці, в одній з квартир стався вибух. На світлинах очевидців видно, що вибуховою хвилею винесло віконні рами на лоджії та частину обшивки багатоквартирного будинку.

За попередньою інформацією, сталася розгерметизація газу. Про це повідомляє паблік "Реальний Київ". Допис зробили у своєму Telegram-каналі.

Рештки віконниць та обшивки впали на парковку під будинком. В іншому пабліку припустили, що у квартирі міг вибухнути акумулятор.

Наразі інформації про постраждалих немає, так само як і невідомі справжні причини інциденту. Вибух стався на восьмому поверсі ЖК "Софія", попередньо, загоряння немає.

ЖК "Софія" знаходиться у селі Софіївська Борщагівка, це великий житловий комплекс з кількома десятками будинків. У якому саме пролунав вибух наразі не відомо.

ЖК "Софія" на мапі

ЖК "Софія"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві невідомий кинув гранату у фасад будинку на Нивках. Подія відбулася поруч із вулицею Салютною у Шевченківському районі. Попередньо, ніхто не постраждав.