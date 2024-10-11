Синоптики різко змінили прогноз погоди у Києві: городян попередили про небезпеку

У вихідний очікуються опади

Синоптики попередили мешканців міста про небезпечні метеорологічні явища 12 жовтня. Вони прогнозують у Києві дощі та досить холодну осінню погоду цього дня.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці Укргідрометцентру у Facebook. Там зазначили, що у місті оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки. Це означає, що погодне явище може бути потенційно небезпечним для людей, навколишнього середовища та інфраструктури.

"Хмарно з проясненнями. Вночі значний, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", — йдеться у повідомленні.

Вдень 12 жовтня від +12 до +14 градусів і вдень та вночі. Синоптики зазначають, що киянам слід очікувати на сильний дощ у нічний час.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м.Київ та області 12 жовтня вночі сильний дощ. І рівень небезпеки жовтий", — повідомляється в прогнозі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 11 жовтня Київ накрив густий туман. У зв’язку з цим городян попереджали про небезпечне метеорологічне явище закликали бути гранично уважними та обережними на дорогах.