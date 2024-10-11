Київ огорнув густий туман: оголошено підвищену небезпеку, що потрібно знати (фото, відео)

У місті оголошено жовтий рівень небезпеки

Вранці у п’ятницю, 11 жовтня, Київ огорнув густий туман. Мешканців столиці попереджають про небезпечне метеорологічне явище у першій половині дня та просять бути гранично уважними та обережними на дорогах.

Про це повідомляють у Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що зараз у столиці перший рівень небезпеки – жовтий. Це означає, що погодне явище може бути потенційно небезпечним для людей, довкілля та інфраструктури.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ та області. Найближчої години зі збереженням у першій половині дня 11 жовтня туман, видимість 200-500 метрів", — йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі з’явилися фотографії та відео, зроблені цього ранку у Києві. Місцеві жителі свідчать про них, що, наприклад, з верхнього поверху будинку вже погано видно сусідні багатоповерхівки.

Зазначимо, що, за даними Укргідрометцентру, 11 жовтня у Києві буде хмарна погода без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +19...+21 градуса. А вночі очікується дощ і буде до 13 градусів вищим за 0.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у Києві зіпсується погода і в яких числах городянам очікується ожеледиця на дорогах.