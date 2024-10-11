Синоптики резко изменили прогноз погоды в Киеве: горожан предупредили об опасности

В выходной ожидаеются осадки

Синоптики предупредили жителей города об опасных метеорологических явлениях 12 октября. Они прогнозируют в Киеве дожди и достаточно холодную осеннюю погоду в этот день.

Соответствующая информация появилась на странице Укргидрометцентра в Facebook. Там отметили, что в городе объявлен желтый (первый) уровень опасности. Это означает, что погодное явление может быть потенциально опасным для людей, окружающей среды и инфраструктуры

"Облачно с прояснениями. Ночью значительный, днем ​​умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Днем 12 октября от +12 до +14 градусов и днем и ночью. Синоптики отмечают, что киевлянам следует ожидать сильный дождь в ночное время.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г.Киев и области 12 октября ночью сильный дождь. И уровень опасности, желтый", — сообщается в прогнозе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 октября Киев накрыл густой туман. В связи с этим горожан предупреждали об опасном метеорологическом явлении призвали быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.