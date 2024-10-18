У центрі Києва серйозне задимлення: що із якістю повітря
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Стовп чорного диму поширився на значну територію
У п'ятницю, 18 жовтня, кияни помітили величезний стовп диму в районі монумента "Батьківщина-Мати". Відео з місця події з'явилося у соцмережах.
Чорний дим, видимий здалеку, поширився на значну територію, сягнувши навіть станції метро "Звіринецька". Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.
Стовп чорного диму з'явився в Печерському районі Києва, неподалік від "Батьківщини-Матері". Це центральна частина міста, де розташовано багато важливих об'єктів. За повідомленнями очевидців, дим помітили навіть біля станції метро "Звіринецька".
На відео, опублікованому в мережі, видно, як дим розтягнувся на велику відстань — він огортає навколишні будівлі. Наразі немає офіційних коментарів щодо причин виникнення диму. Джерело задимлення залишається невідомим.
Попри дим, повітря в Києві не забруднене. За даними SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря в місті станом на 09:00, 18 жовтня 2024 року, становить 37 одиниць. Це відповідає доброму рівню якості повітря.
Найчистіше повітря цього ранку в Оболонському районі, де індекс якості становить 16 AQI PM2.5. Найвищий рівень забруднення — у Святошинському районі, з індексом 67 AQI PM2.5. Це помірний рівень забруднення, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва палала багатоповерхівка. Сильна пожежа спалахнула в елітному ЖК "AuRoom" на Жилянській.