У центрі Києва серйозне задимлення: що із якістю повітря

Стовп чорного диму поширився на значну територію

У п'ятницю, 18 жовтня, кияни помітили величезний стовп диму в районі монумента "Батьківщина-Мати". Відео з місця події з'явилося у соцмережах.

Чорний дим, видимий здалеку, поширився на значну територію, сягнувши навіть станції метро "Звіринецька". Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

Стовп чорного диму з'явився в Печерському районі Києва, неподалік від "Батьківщини-Матері". Це центральна частина міста, де розташовано багато важливих об'єктів. За повідомленнями очевидців, дим помітили навіть біля станції метро "Звіринецька".

На відео, опублікованому в мережі, видно, як дим розтягнувся на велику відстань — він огортає навколишні будівлі. Наразі немає офіційних коментарів щодо причин виникнення диму. Джерело задимлення залишається невідомим.

Попри дим, повітря в Києві не забруднене. За даними SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря в місті станом на 09:00, 18 жовтня 2024 року, становить 37 одиниць. Це відповідає доброму рівню якості повітря.

Карта якості повітря міста Київ, за даними SaveEcoBot

Стан якості повітря по районах міста Київа, за даними SaveEcoBot

Найчистіше повітря цього ранку в Оболонському районі, де індекс якості становить 16 AQI PM2.5. Найвищий рівень забруднення — у Святошинському районі, з індексом 67 AQI PM2.5. Це помірний рівень забруднення, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва палала багатоповерхівка. Сильна пожежа спалахнула в елітному ЖК "AuRoom" на Жилянській.