У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

Цього тижня, з 22 по 27 жовтня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки цього тижня пройдуть за такими адресами:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, один овоч із борщового набору в Україні зріс у ціні на 150% протягом року. Місцями він подорожчав із 7 до 17,3 гривні за кілограм.

У той самий час на деякі види риб фіксується значне зниження цін. Найбільше за місяць змінилася вартість коропа. Проте є один товар, на який, навпаки, відбулося подорожчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ціни на вітчизняні овочі в Україні постійно коливаються, але часник протягом року, навпаки, подешевшав. Місцями різниця між вартістю становила 10 гривень.