У Києві обмежать рух зразу двома вулицями: де саме та в чому причина (карта)

Власників авто та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації

У п'ятницю, 8 листопада, в Києві буде обмежено рух транспорту на декількох вулицях Дніпровського району. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це попереджає комунальна корпорація "Київавтодор". КК перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати інформацію під час планування маршрутів

Так, з 8:00 до 16:00 обмежать рух транспорту першою смугою Броварського проспекту в напрямку виїзду з міста. Дорожники проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття у першій смузі руху від станції метро "Лівобережна" до проспекту Георгія Нарбута.

Також з 8:00 до 16:00 частково обмежать рух транспорту в обох напрямках вулицею Петра Вершигори (навпроти будинку № 5). Дорожники виконуватимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття з його подальшим поточним ремонтом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сотні киян застрягли після повітряної тривоги на станції метро "Видубичі". Пасажири не змогли дістатися лівого берега після того, як відбій тривоги прозвучав одразу після відправлення останнього потяга.