Ветеран АТО закликав обкопувати та укріплювати Київ (відео)

Треба готуватися до "матьорих бойових дій"

Прийшов час обкопувати Київ, а не лише Покровськ та інші прифронтові міста. На цьому наголошує ветеран АТО Мартін Брест.

За його словами, фортифікаційні споруди навколо столиці стануть важливим елементом оборони міста. Про необхідність термінового створення укріплень навколо Києва ветеран АТО та виробник військової техніки Мартін Брест заявив у подкасті "Хто з Мірошниченко" на 5 каналі.

"Треба починати обкопувати Київ, напевно, а не тільки Покровськ, обкопувати все. Потім, якщо що, закопаємо. Треба починати готуватися до нормальних таких, матьорих бойових дій", – наголосив Брест.

За словами ветерана, можлива негативна реакція частини суспільства на будівництво укріплень не повинна стати на заваді цьому процесу. Він переконаний, що наявність серйозних оборонних споруд навколо столиці допоможе киянам почуватися більш захищеними.

"Та пофіг. Ну почнуть і що далі? Повиють люди: 'А-а! Боже, вони зібралися здати все до Києва'. Ну нехай виють. Не подобається – виїжджайте", – додав Мартін Брест.

Виробник військової техніки підкреслив, що візуальне підтвердження захищеності міста у вигляді укріплень позитивно вплине на моральний стан його мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Україна не може витратити гроші з "тисячі Зеленського" на фортифікації. Про це розповіла народний депутат України від фракції "Слуга народу" Леся Забурана.