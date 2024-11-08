В Киеве ограничат движение сразу по двум улицами: где именно и в чем причина (карта)

Владельцев автомобилей и пассажиров просят внимательно отнестись к этой информации

В пятницу, 8 ноября, в Киеве будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам Днепровского района. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом предупреждает коммунальная корпорация "Киевавтодор". КК извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть информацию при планировании маршрутов

Так, с 8:00 до 16:00 ограничат движение транспорта первой полосой Броварского проспекта в направлении выезда из города. Дорожники будут производить текущий ремонт дорожного покрытия в первой полосе движения от станции метро "Левобережная" до проспекта Георгия Нарбута.

Также с 8:00 до 16:00 частично ограничат движение транспорта в обоих направлениях по улице Петра Вершигоры (напротив дома №5). Дорожники будут производить фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с его последующим текущим ремонтом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотни киевлян застряли после воздушной тревоги на станции метро "Выдубичи". Пассажиры не смогли добраться до левого берега после того, как отбой тревоги прозвучал сразу после отправления последнего поезда.