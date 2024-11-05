"Косять під військових": одеський активіст викрив порушення на блокпосту ТЦК (відео)

Активіст здогадується, ким можуть невідомі

Одеський активіст Дем'ян Ганул став учасником конфлікту з представниками ТЦК. Інцидент трапився на мобільному блокпосту в Одесі, де чоловіка зупинили для перевірки документів.

Увагу активіста привернули особи у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків, які відмовлялися назвати свої особисті дані. Про це Дем'ян Ганул повідомив у своєму телеграм-каналі.

Чоловік припускає, що невідомі можуть бути представниками громадських організацій, які раніше фігурували у скандалах із продажем фальшивих посвідчень про відстрочку. "Я неодноразово писав про ці фейкові організації, які патрулюють місто з поліцією під час комендантської години, а також з представниками ТЦК. Це вони зазвичай застосовують силу до громадян, а потім ці відео форсить росія", — наголосив Дем'ян Ганул.

На опублікованому відео видно, як активіст намагається з'ясувати статус людей у військовій формі, проте ті відвертаються від камери та не відповідають на запитання. Після цього до Ганула підійшов молодший сержант, він представився та показав документи. Під час спілкування виникло додаткове непорозуміння через мовне питання, оскільки військовий відмовився перейти на державну мову.

"Я поспілкувався зі старшим цього мобільного блокпоста, передав свої враження, та попросив, щоб у формі були тільки військові, а не ті хто під них косить", — розповів активіст. Він також додав, що з повагою ставиться до кожного захисника України, незалежно від мови спілкування.

У територіальному центрі комплектування ситуацію наразі не прокоментували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Одесі активісти самостійно "декомунізували" пам’ятник. Активісти просили мерію демонтувати барельєфи згідно з вимогою закону про декомунізацію або принаймні прикрити їх на час винесення рішення їхньої подальшої долі.