У Києві понад 500 будинків залишилось без газу: коли це виправлять

Газу не буде щонайменше добу

У Святошинському районі Києва сталася серйозна аварія на об'єкті газопостачання. Через неї понад 500 будинків залишилися без газу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. Наразі на місці працюють спеціалізовані ремонтні бригади. До усунення наслідків аварії залучено більше сотні фахівців комунальної служби.

За попередніми даними, через пошкодження не стало газу у переважно мешканців приватного сектору. Попередньо планується завершити усі технічні процеси та відновити постачання газу завтра до кінця доби. У разі змін обіцяють повідомити окремо.

Нагадаємо, що нещодавно на Софіївській Борщагівці вибухнули трансформатори. У багатьох будинках через це зникло світло. На думку фахівців, вибух трансформаторів є наслідком нестачі трансформаторних підстанцій. На будівництво однієї станції забудовникам треба витратити близько 50 млн грн. Вони домовилися з контролюючими органами і не звели їх в достатній кількості. Тому такі ситуації виникатимуть все частіше, впевнені фахівці.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Києві сотні будинків залишилися без тепла та гарячої води. Потрібно замінити пошкоджений трабопровід.