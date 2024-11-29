У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки у Києві традиційно проходять щовихідних

На вихідних, 30 листопада та 1 грудня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 30 листопада, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 1 грудня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Нагадаємо, зараз мандарини в Україні дешевшають. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові поділилася прогнозом про те, якими будуть ціни на цей фрукт напередодні зимових свят.

Раніше "Телеграф" розповідав про те,що найближчими місяцями в Україні очікується подорожчання основних та популярних продуктів харчування. Серед причин, що вплинуть на ціни, зростання витрат на виробництво, зберігання продовольства та нестабільне електропостачання.