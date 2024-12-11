У Києві та області проходять обшуки на "Укрзалізниці": що сталося (фото)

Всі подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій, анонсували правоохоронці

Нацполіція за сприяння "Укрзалізниці" проводить слідчі дії у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Зокрема обшуки, опитування та затримання відбуваються в Києві та Київській області.

Як повідомили у Нацполіції, процесуальні дії відбуваються в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб "Укрзалізниці" під час обслуговування та перевезення пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

Зранку у середу, 11 грудня, оперативники та слідчі проводять слідчі дії за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

"Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків. Всі подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій", — додали у поліції.

В "Укрзалізниці" підтвердили цю інформацію. Там додали, що мета процесуальних дій — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у потязі "Київ-Варшава" верхня полиця обвалилася прямо під час руху потяга, ледь не травмувавши пасажирку. В "Укрзалізниці" заявили, що всі полиці у вагонах справні.