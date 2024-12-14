Автобус з пораненим солдатами РФ вʼїхав у військову машину. Багато постраждалих, є загиблі (відео)

Причина ДТП встановлюється

В Росії зіштовхнувся автобус з пораненими військовими та авто "УРАЛ" з іншими військовими. Відомо, що 5 військовослужбовців загинуло, 46 поранено.

Як повідомляє канал "ASTRA", спираючись на свої джерела, інцидент стався у Воронезькій області.

Аварія сталась у п'ятницю, 13 грудня, приблизно о 23:00 ночі. Машини зіштовхнулись на трасі "Вороніж-Луганськ" у Кам'янському районі Воронезької області.

""УРАЛ" з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом з іншими російськими військовими. В автобусі перевозилися військовослужбовці, які отримали поранення на війні. Про це повідомили джерела в екстрених службах регіону, а також очевидці аварії", — пише канал.

На відео видно, що обидва транспорти сильно постраждали, в одного з них бампер зім'яло вщент. Черед це ДТП загинули обидва водії транспортів та 2 військовослужбовці з "УРАЛУ", один з автобуса. Приблизно 46 військових отримали поранення.

Офіційно в РФ цю аварію не коментували, її причини з'ясовуються.

Нагадаємо, у Росії горів важливий військовий об’єкт у Новосибірську. Площа пожежі склала 5000 квадратних метрів, частково обвалився дах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії нещодавно стався зимовий "апокаліпсис", жінкам дозволили не працювати.