"Це дно": відомий економіст викликав хвилю обурення хайпом на темі обстрілу в Києві

Після критики він видалив свою публікацію

Після ракетного удару Росії по Києву 20 грудня фінансист Ерік Найман написав пост, в якому використав наслідки російської атаки для ілюстрації ризиків розміщення фінансових активів в Україні. Це викликало хвилю обурення в мережі.

"Недобрий київський ранок. Бережіть себе і диверсифікуйте свої активи. Так сьогодні виглядає нерухомість у центрі столиці. Повторю: ви сильно ризикуєте, якщо тримаєте всі активи в Україні", — написав він у Facebook.

Після хвилі обурення, та маси негативних коментарів під цим постом, Найман його видалив. Він написав ще два — в першому спробував виправдатися, а в другому перепросив.

Його перший допис був сприйнятий дуже критично, коментатори не стримували емоцій. Люди сприйняли допис Наймана як "рекламу на крові".

"Я збережу це для випадку, коли мені треба буде ілюструвати термін "lack of emotional intelligence" (відсутність емоційного інтелекту). Erik Nayman, Ви не праві", — написав засновник інвестиційної компанії FinPoint Сергій Будкін.

"Реклама на крові", "Це дно дна", "Це така стратегія холодної чорної реклами на фоні смертей та горя? Моє категоричне не сприйняття", — пишуть українці.

У відповідь Найман пустився у роздуми, що таке патріотизм. Він перелічив всі недоліки інвестиційного клімату в Україні.

"Хто патріот? Той, хто одягнув вишиванку і заганяє всіх в українську нерухомість, чи той, хто реально допомагає українцям зберігати та інвестувати свій капітал? Якщо ви ще не зрозуміли, що живете в інвестиційному концтаборі, де всі податкові правила, банківські та валютні регуляції, дії чиновників і навіть маркетинг спрямовані на те, щоб ви все, що заробили тут, і витратили, то пора б це вже зрозуміти. Вас просто дурять", — пише фінансист.

Він додав, що Україна — прекрасне місце для життя, проте "в вже не скрізь і не завжди". Гарне місце, щоб робити бізнес — "і то вже під питанням, не дарма українські бізнесмени мудро дедалі частіше відкривають бізнес за кордон — і це дійсно патріотично".

"Але дуже погане місце зберігати заощадження і робити інвестиції (поки що)", — написав Найман.

Врешті решт він зробив третю публікацію, в якій перепросив, якщо його перший пост "зачепив особисті почуття і тим більше був сприйнятий як реклама". Він додав, що написав його через "щире бажання допомогти робити заощадження в безпечному місці".

"Я міг не написати його просто тому, що ракета б упала на мій будинок. Але я до цього готовий і не вимагаю до себе жалості чи поблажливості", — додав фінансист.

Для довідки: Ерік Найман — підприємець, фінансовий аналітик і автор книг по трейдингу та інвестуванню. Засновник компанії HUG’S, фінтех стартапу з управліня активами на глобальних ринках цінних паперів. Входить до складу Ради з питань економічного розвитку України з 8 квітня 2020 року.

Нагадаємо, станом на 11:12 внаслідок ракетної атаки по столиці загинула одна особа, одинадцять отримали поранення. П'ятьох постраждалих госпіталізували.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок російського обстрілу 20 грудня також постраждав костел Святого Миколая поблизу станції метро "Олімпійська" в Києві. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав пошкоджений храм та будівлю бізнес-центру поруч.