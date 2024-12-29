Навсегда останется в памяти. Инсталляция на месте моста в Ирпене получила награду, как она выглядит

Мост через реку Ирпень был взорван ВСУ в феврале 2022 года, чтобы остановить наступление ВС РФ на Киев

Инсталляция, созданная на месте разрушенного Романовского моста в Ирпене, одержала победу в конкурсе LIT Lighting Design Awards.

Об этом сообщил в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Международное сообщество признало этот проект лучшим в категории "Religious & Spiritual Site Lighting Design".

Данная инсталляция является частью другого проекта — "Киевщина. Места памяти".

"Красные нити, освещенные пульсирующим светом, соединяют части разрушенного моста, напоминая о заживающих шрамах войны, но остающихся частью нашей истории", — написал Кравченко.

Романовский мост в Ирпене был взорвал Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, чтобы не дать российской армии возможность продвинуться на Киев. Переправа через реку Ирпень стала едва ли не единственным путем спасения для жителей населенных пунктов Киевской области, где шли военные действия.

Под разрушенным мостом мирные жители прятались от артиллерийских и авиационных ударов российских войск в конце зимы-начале весны 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит могила Василия Слепака, оперного певца и бойца ВСУ, который погиб летом 2016 года.