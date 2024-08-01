Навіть не в столиці: в одному з міст України помітили Tesla Cybertruck (відео)

Поки невідомо, звідки цей автомобіль з'явився в обласному центрі

Електричний пікап Tesla Cybertruck, який вже став новим символом статусу серед знаменитостей, помітили на дорогах України. Зокрема, це рідкісний для Європи автомобіль зафільмували у Рівному.

У мережі з'явилися відео, як електропікап їде вулицею Князя Володимира в обласному центрі. Наразі невідомо, кому саме належить це авто.

Як відомо, в компанії Tesla говорили, що це авто ніколи не продаватиметься в Європі. Проте у січні 2024 року з'явилася інформація, що Cybertruck продається в Одесі.

Тоді продавець просив за нього аж 200 тисяч доларів США. В оголошенні йшлося, що це тюнінгований автомобіль, у який, крім власне його вартості, вклали 35 тисяч доларів. Повідомлялося, що аналогів цього пікапа немає ні в Україні, ні у світі. Як відомо, Tesla Cybertruck в США коштує 100 тисяч доларів.

Tesla Cybertruck, що продавався в Одесі

Варто зазначити, що пікап на відео з Рівного зовні не схожий на той, що продавали в Одесі. На ньому не помітно слідів тюнінгу.

Довідка. Tesla Cybertruck — новий електромобіль у кузові пікап 2023 року випуску. Залежно від моделі запас ходу складає до 804 км. На початку виробництва автомобіля Ілон Маск обіцяв, що його творіння вартуватиме 40 тисяч доларів, але до моменту запуску пікап подорожчав у кілька разів. Перші автомобілі уже приїхали до своїх власників.

Раніше "Телеграф" писав, що розрекламований пікап Tesla Cybertruck забуксував у піску на пляжі. Він виявився не таким всюдихідним, як заявляли раніше.