На вулицях Києва помітили найромантичнішу машину - який вона має вигляд (відео)

Справді оригінальне рішення

У Печерському районі Києва помітили автомобіль BMW, який повністю був обклеєний пелюстками червоних троянд. Незвичайна машина однозначно може бути визнана найромантичнішим засобом пересування, що коли-небудь з'являвся на дорогах столиці.

Відео з’явилося у столичному Телеграм-каналі і одразу стало дуже популярним. Таке креативне рішення відразу привернуло увагу оточуючих.

На дорогах Києва помітили автомобіль, вся поверхня якого була обклеєна пелюстками червоних троянд. Складно навіть уявити, яка кількість квітів пішла на цей незвичайний декор.

На BMW пелюстки трималися досить міцно, оскільки під час їзди вони не розліталися в різні боки.

Чи була це рекламна акція або знак уваги коханій людині — невідомо. Ясно одне — автомобіль збирав погляди як перехожих, так і автомобілістів, а такий декор не залишився непоміченим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві було помічено евакуатора, який возив величезний букет червоних троянд. У мережі почалося бурхливе обговорення і не всі одразу зрозуміли, що відбувається на вулицях столиці.