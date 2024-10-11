Хотіла врятувати травмованих корів, а сама опинилась під мінами: на Миколаївщині рятували жінку з худобою (фото)

Як закінчилась історія, розповів "Телеграф"

У Миколаївській області корови підірвалися на протипіхотних мінах. Це сталось у п’ятницю, 11 жовтня, у селі Євгенівка Снігурівської громади, де місцевий пастух випасав худобу, як згодом з’ясувалось, на замінованому полі.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, одна з власниць, дізнавшись, що корови підірвались на мінах, побігла в поле, щоб забрати свою тварину. Жінка зупинилась, коли побачила під ногами підозрілі предмети.

З небезпечної зони її евакуювали вибухотехніки Нацполіції. Жінка не постраждала. Сапери Головне управління ДСНС в Одеській області, які допомагають розміновувати землі Миколаївщини, обстежили територію поряд із травмованими коровами та виявили протипіхотну міну ПМН-2. Боєприпас знищили в установленому порядку.

Рятувальники нагадують, що чимала частина території України досі лишається замінованою. Тож вкотре закликають бути дуже обережними та враховувати потенційні ризики, особливо на деокупованих територіях.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові посеред вулиці загинув чоловік. Він підірвався на гранаті.