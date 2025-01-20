У Києві продають коня рідкісної породи за понад 20 тисяч євро (фото, відео)

Таких коней у світі — лише приблизно 37 тисяч

Не тільки коти можуть коштувати тисячі доларів. Придбати собі гарного навченого дорослого фризького жеребця може обійтися в 20,5 тисячі євро (в гривневому еквіваленті — 889 460 грн). І це далеко не межа вартості цієї породи.

Згідно з даними оголошення пропонованій тварині два роки і жеребець має "шикарний характер" та "ходить за людиною як хвостик". Загалом фризькі коні відомі своїм доброзичливим ставленням до людей.

Цього жеребця продають за понад 800 тисяч грн

Що це за порода — фризькі коні

Фризькі коні – це особлива та давня порода, що походить з півночі Нідерландів. Відомі своєю вражаючою зовнішністю — повністю чорні, дозволяється тільки біла зірочка на лобі. Фризькі коні є одними з найрідкісніших порід коней у світі — усього близько 37 тисяч тварин.

Ефектна зовнішність - один з козирів фризьких коней

Скільки коштує фризький кінь у світі

Фризькі коні визнані однією з найдорожчих порід коней у світі, ціна зазвичай коливається від 4000 доларів США (168 650 грн) до 100 000 доларів США за добре навчених коней (4,216 млн грн). Ціни на фризьких коней суттєво відрізняються залежно від віку, навчання та походження.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує запустити в акваріум рибку-клоуна з "У пошуках Немо". Ціну в іноземній валюті також можна очікувати не тільки від коней, а й від собак — в столиці продають пса за 1,5 тисячі євро.