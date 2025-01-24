Ішов третій рік повномасштабної війни. Філармонія замовила реклами у соцмережах майже на мільйон гривень

Таким чином заклад оповіщатиме про свої концерти

В той час, як влада окупованого Вугледару уклала контракт на виготовлення сувенірів на "кругленьку суму", Національна філармонія України планує замовити послуги з розміщення та просування реклами у соцмережах на 930 600 гривень.

Відповідну інформацію було опубліковано в електронній системі державних закупівель Prozorro. Тендер триватиме до 28 січня.

Філармонія, що розташована у Києві за адресою Володимирський узвіз, 2, готова платити майже мільйон за послуги розміщення інформаційних матеріалів (публікацій) про концертні заходи у соціальних мережах Facebook, Instagram та інших ресурсах мережі інтернет. Також в ціну входить їх платне просування за допомогою стандартних інструментів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" планує витратити понад 612 тисяч гривень на розміщення реклами у вагонах міської та приміської електричок Києва. Послуга включає друк матеріалів, їх ламінування, доставку та монтаж на рекламних носіях.

А ось тернопільське комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів — трьох Samsung Galaxy A05 4/64 Black та одного смартфона Apple iPhone 13 128Gb виключно червоного кольору.