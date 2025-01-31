В Естонії підпалили кафе "Слава Україні" (фото)

Пожежа почалась о 4 ранку

В Естонії в ніч на 31 січня пожежа охопила кафе-ресторан "Slava Ukraina". Виявилось, що причина займання — підпал.

Про це пише Delfi. Зазначається, що о 4:45 ранку до Центру тривоги надійшов виклик про пожежу у кафе поряд з Балтійським вокзалом.

"Дана установа громадського харчування знаходиться на початку вулиці Коплі. У цьому будинку розташований готель "Economy", приміщення кафе-ресторану "Slava Ukraina" знаходяться на першому поверсі", — йдеться у матеріалі.

Оскільки ресторан пов'язаний з Україною, а підпал міг статись на ґрунті ненависті, Рятувальний департамент подію не коментував. Проте на опублікованих фото видно, що в кафе вибито скло і займання нібито почалось саме з підвіконня.

Ба більше навіть у ранковому добовому зведенні Рятувального департаменту цього інциденту немає. За словами власника закладу, Україна має багато ворогів, тому підпалу на тлі війни з Росією він не виключає.

"Згідно з попередньою інформацією, було розбито вікно ресторану Slava, що знаходиться на першому поверсі, і були підпалені внутрішні приміщення ресторану", — повідомив прессекретар Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Після виклику рятувальники швидко ліквідували пожежу. Наразі розпочато слідство. До того ж біля кафе є камери спостереження, які допоможуть з'ясувати, хто причетний до підпалу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у столиці Росії сталася масштабна пожежа. У Москві загорілись будинки колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова та гуртожиток.