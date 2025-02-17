Свечи с сюрпризом: в Киеве женщина продавала наркотики в парафине

Подозреваемая может провести до 10 лет в тюрьме

В столице правоохранители разоблачили и задержали 25-летнюю жительницу Троещины, которая оригинальным способом занималась сбытом наркотиков. Женщина фасовала психотропные вещества у себя дома, после чего маскировала их в свечи, заливая парафином.

Заказы она передавала клиентам через такси, пытаясь избежать подозрения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Участковые офицеры Деснянского управления полиции остановили девушку на улице для проверки. Во время осмотра в ее рюкзаке обнаружили парафиновые свечи, внутри которых были 13 пакетиков с белым кристаллическим веществом и три пакетика с каннабисом. Кроме того, среди ее вещей нашли списки с адресами заказчиков.

Женщину поймали с наркотиками

В ходе обыска в квартире задержанной полицейские обнаружили целые "производственные мощности": пакеты с психотропами, фасовочный материал, электронные весы, формы для изготовления свечей, парафин для маскировки наркотиков.

"Полицейские задержали злоумышленницу в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ею оказалась 25-летняя жительница Троещины. Выявленные вещества правоохранители направили на проведение экспертизы. Экспертное исследование по изъятому продолжается", — говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры, сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За незаконный сбыт наркотиков в больших размерах ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемая

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве среди ночи произошла потасовка со стрельбой. По данным очевидцев, молодой стрелок был одет в черную одежду и имел татуировку с пистолетом на виске. Кроме того, на месте были еще двое мужчин и две несовершеннолетние девушки.