Після тривоги – транспортний хаос: метро Києва заповнене людьми (відео)

Кількість поїздів на лініях поступово збільшується

Після відбою повітряної тривоги у п'яницю, 7 березня, метро Києва зіштовхнулося з великим напливом пасажирів. На станціях утворилися величезні натовпи, які чекали на відновлення руху поїздів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Люди поділилися відео та фото зі столичної підземки.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що після відбою тривоги метрополітен працює у режимі перевезень, а кількість поїздів на лініях поступово збільшується.

Наразі інтервали руху на лініях складають:

Червона лінія – 5 хвилин.

Синя лінія – 4 хвилини.

Зелена лінія – 3 хвилини у напрямку станції "Сирець" та 7 хвилин у напрямку станції "Червоний хутір".

Щоб прискорити перевезення пасажирів, фахівці метрополітену заздалегідь розмістили у тунелях частину рухомого складу. Також розпочато активну видачу поїздів з електродепо на всі три лінії метро. Додатково здійснюється транзитна подача поїздів із депо до найбільш завантажених станцій, зазначають у КМДА.

Крім того, відновлено роботу наземної ділянки червоної лінії – вона вже відкрита для пасажирів.

Через велику кількість людей на станціях рух на деяких пересадкових вузлах залишається ускладненим. Пасажирів просять зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в елітному селі під Києвом сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків та місцевих ЖК.