Історичне рішення: у Києві запустять громадський транспорт під час тривоги

Метро поки працюватиме в тому ж режимі

У Києві наземний громадський транспорт більше не зупинятиме рух під час повітряної тривоги з 21 березня. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва після консультацій з військовими, правоохоронцями та ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. Під час оголошення повітряної тривоги водії комунального та приватного транспорту робитимуть зупинку біля найближчого укриття на маршруті .

Пасажири зможуть вийти з салону та перейти в безпечне місце. За потреби їм нададуть необхідну допомогу.

Водій обов’язково оголосить про можливість залишити транспортний засіб перед продовженням руху. Після висадки охочих пасажирів автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть далі за маршрутом, йдеться у повідомленні.

Однак у протоколі Ради оборони Києва також зазначено, що водій має право особисто вирішити, чи залишитися в укритті на час повітряної тривоги.

Водночас режим роботи київського метрополітену поки залишається без змін. Під час повітряної тривоги рух поїздів наземною частиною метро буде обмежено.

Нагадуємо, що наземний громадський транспорт у Києві зупинявся під час повітряної тривоги. Через це у столиці спостерігався транспортний колапс.

Кияни не одноразово зверталися до міської влади щодо зміни правил роботи транспорту в тривогу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві громадський транспорт робитиме зупинки під час хвилини мовчання. Відповідне оголошення включатимуть водії під час зупинок.