В Киеве на одной из станций метро осыпался потолок (видео)

Участок отремонтировали, но вопросы остались

В Киеве на станции метро "Театральная" осыпался потолок. Участок быстро подлатали, но пока непонятно, безопасно ли ходить под ним.

Об этом сообщает "Новини.Live". По данным корреспондента канала, произошло это на днях, а по состоянию на сегодня, 2 апреля, проблемный участок уже отремонтирован.

"Сделали, замазали, но как-то не в тон. И спасибо, что это сделали. В настоящий момент тут уже не ведутся никакие работы, нет коммунальщиков и ограждения", — комментирует корреспондент.

В своей публикации авторы канала "Новини.Live" отмечают, что, несмотря на ремонт, меньше вопросов у них к ситуации не стало:

"Почему нет ограждения? Безопасно ли под этим потолком стоять? И как влияют на это затяжные киевские дожди?", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на выходных закроют ряд станций метро. Это произойдет из-за ремонта.

Также мы сообщали о том, что в марте сразу шесть станций метро в Киеве закрывали из-за ЧП. Как оказалось, во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов попал на рельсы метрополитена.