Движение на синей веткой метро в Киеве приостановлено: в чем причина (обновлено)
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Официальные структуры ситуацию не комментировали
В Киеве частично остановлено движение поездов синей веткой метро из-за инцидента на станции "Контрактовая площадь", где пассажирка попала под поезд.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
18:40 Движение поездов на "синей" ветки метро возобновлено в обычном режиме, пишут в КГГА. Все станции, ранее закрытые для пассажиров, работают и на вход, и на выход.
Попавшая на колею пассажирка жива. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
По состоянию на 18:00 закрыты на вход станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко".
Местные Телеграм-каналы публикуют видео з места событий:
Движение поездов организовано в двух отдельных участках: от станции "Теремки" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".
На месте происшествия работают медики и правоохранители. Причины инцидента выясняются.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в четверг, 3 апреля в Киеве прозвучало сразу два взрыва. Один из них произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе.