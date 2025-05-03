На Виноградарі після грози перебої з електрикою: причина потрапила на відео

Дощ призвів до перебоїв зі світлом в українській столиці

У Києві на Вингорорадарі спостерігаються перебої з електрикою. Швидше за все, причиною є замикання на одному з вуличних ліхтарів.

Як повідомляють столичні telegram-канали, місцеві жителі змогли зняти на відео дивні спалахи на одній із вулиць. За попередньою інформацією, у ліхтар потрапила дощова вода, що призвело до короткого замикання.

До цього "Київ оперативний" повідомляв, що у підстанцію влучила блискавка.

"Реальний Київ" та "Київ Інфо" повідомляють, що в районі сталося коротке замикання на одному із ліхтарів через дощ. Проте, там додали, що перебої зі світлом зафіксували і на Борщагівці.

Слід зазначити, що синоптики попереджали про те, що увечері 3 березня у Києві зіпсується погода. Дощі з періодичними грозами у столиці йтимуть аж до 8 травня. Крім того, відбудеться й суттєве похолодання.

Як повідомлялося раніше, один із дворів в Оболонському районі Києва виявився затопленим у суботу, 3 травня. Місцеві жителі, побачивши це, не змогли втриматися від сумного жарту про "заповідник", а також пофантазувати про те, що в них тепер житимуть екзотичні птахи.