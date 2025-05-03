На Виноградаре после грозы перебои с электричеством: причина попала на видео

Дождь привел к перебоям со светом в украинской столице

В Киеве на Вингорадаре наблюдаются перебои с электричеством. Скорее всего причиной является замыкание на одном из уличных фонарей.

Как сообщают столичные telegram-каналы, местные жители смогли заснять на видео странные вспышки на одной из улиц. По предварительной информации в фонарь попала дождевая вода, что привело к короткому замыканию.

До этого "Киев оперативный" сообщал, что в подстанцию попала молния.

"Реальный Киев" и "Киев Инфо" сообщают, что в районе произошло короткое замыкание на одном из фонарей из-за дождя. Однако там добавили, что перебои со светом зафиксировали и на Борщаговке.

Стоит отметить, что синоптики предупреждали о том, что вечером 3 марта в Киеве испортится погода. Дожди с периодическими грозами в столице будут идти вплоть до 8 мая. Кроме того, произойдет и существенное похолодание.

Как сообщалось ранее, один из дворов в Оболонском районе Киева оказался затопленным в субботу, 3 мая. Местные жители увидев это не смогли удержаться от грустной шутки о "заповеднике", а также пофантазировать о том, что у них теперь будут жить экзотические птицы.