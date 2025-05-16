Загадочная AUDI за 5 тысяч гривен замглавы "Киевзеленстроя" исчезла из декларации

Чиновник не смог объяснить цену автомобиля

Заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Аршак Магалов в декларации за 2023 указал, что приобрел AUDI A4 в 2016 году за 5 тысяч гривен. На рынке такой автомобиль стоит в разы дороже – от $9 000 до $25 000. Однако потом машина – исчезла.

В декларации за 2024 год, поданной недавно, у чиновника ее уже нет. Журналистам проекта "Следствие.Инфо" Аршак Магалов сказал, что приобрел машину за 5 тысяч долларов. Что касается стоимости в декларации, прокомментировал: " Я не знаю, произошла ли это ошибка… Я заполнял в соответствии с договором, который нашел у себя ". На уточнение, почему в договоре указана одна сумма, а покупка была за другую, чиновник ответил, что не помнит деталей и не знает, как исправить ситуацию.

Декларация Магалова за 2024 год

В декларации за 2024 год Аршак Магалов также отметил:

Mercedes-Benz Sprinter 2013 года,

земельный участок в Киеве площадью 625 кв. м ,

, садовый дом площадью 21 кв. м в Киеве ,

, два земельных участка в Кропивницком общей площадью более 1600 кв. м.

Они были и в его предыдущей декларации.

Как источник дохода, в отличие от 2023 года, указана только зарплата в КП "Экология в Святошинском районе г. Киева" — 389 807 грн. Прошлая декларация отметилась большими доходами, в частности от ГП "Закарпатский облавтодор", где, по словам чиновника, он уже не работал. Сумма наличных сбережений должностного лица тоже привлекает внимание. За год они не изменились и составляют €50 000, $50 000, 1 681 000 гривен.

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