Постраждали десятки авто: у Києві невідомий позривав номерні знаки (відео)

На місці працюють правоохоронці

Акт вандалізму стався вночі 15 травня у столиці на Мінському масиві. По вулиці Калнишевського невідомий позривав номерні знаки з припаркованих автомобілів.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Очевидці зазначають, що на місці події зараз працює поліція.

За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 58 авто. Номери були повністю зняті у припаркованих вздовж узбіччя машин.

Відео з місця інциденту потрапило у соцмережі.

Нагадуємо, днями у Києві зафіксували кричущий випадок порушення правил дорожнього руху. Цього разу на вулиці Дегтярівській водій залишив своє авто просто на пішохідному переході, чим викликав шквал обурення у киян.

Автомобіль повністю перегородив "зебру", унеможлививши безпечний перехід для пішоходів. Водієві, який припаркувався у недозволеному місці, небайдужі залишили послання з нецензурною лексикою на лобовому склі.

Також коментарі українців не забарилися — користувачі соцмереж масово обурюються таким водійським "нахабством".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві введуть нові правила для учасників руху. Зокрема, це стосуватиметься паркування та обмеження швидкості.