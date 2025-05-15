Постраждали десятки авто: у Києві невідомий позривав номерні знаки (відео)
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На місці працюють правоохоронці
Акт вандалізму стався вночі 15 травня у столиці на Мінському масиві. По вулиці Калнишевського невідомий позривав номерні знаки з припаркованих автомобілів.
Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Очевидці зазначають, що на місці події зараз працює поліція.
За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 58 авто. Номери були повністю зняті у припаркованих вздовж узбіччя машин.
Відео з місця інциденту потрапило у соцмережі.
Нагадуємо, днями у Києві зафіксували кричущий випадок порушення правил дорожнього руху. Цього разу на вулиці Дегтярівській водій залишив своє авто просто на пішохідному переході, чим викликав шквал обурення у киян.
Автомобіль повністю перегородив "зебру", унеможлививши безпечний перехід для пішоходів. Водієві, який припаркувався у недозволеному місці, небайдужі залишили послання з нецензурною лексикою на лобовому склі.
Також коментарі українців не забарилися — користувачі соцмереж масово обурюються таким водійським "нахабством".
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві введуть нові правила для учасників руху. Зокрема, це стосуватиметься паркування та обмеження швидкості.