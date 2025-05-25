Метро на Виноградар: нову ділянку обіцяють добудувати за 2 роки (фото)

Проєкт вже кілька років на стадії недобудови, а він — технічно складний

Нову ділянку метро на Виноградар мають добудувати за два роки. Йдеться про відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що роботи на метрополітені та автомагістралях — ключові напрямки розвитку столиці. Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар почали ще у 2019 році, хоча ідею виношували ще за радянських часів. Дати зсувались, а проєкт тільки дорожчав. Торік змінився підрядник.

Будівництво двох'ярусних тунелів

В якому стані було будівництво на кінець 2024 року

Будівництвом наразі займається група компаній "Автострада". Коли фахівці зайшли на будівельні майданчики, ті були у занедбаному стані. Багаторічна відсутність охорони призвела до втрат: зниклі частина будматеріалів та обладнання. Німецький щит "Галина", яким свого часу прокладали перший тунель, вдалося викупити у попередніх власників. Втім, фактично від нього залишився лише корпус. Усе важливе обладнання — елементи бурового комплексу, система автоматизації, силові кабелі — було розкрадене. Технічну реанімацію щита замовили у німецької компанії Herrenknecht.

Будівництво метро на Виноградар

Що відбувається з побудовою метро на Виноградар зараз

Будівельники переносять мережі водопостачання, каналізацію, газові мережі, щоб вони не заважали подальшим роботам. Між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди" продовжують будувати унікальні тунелі де поїзди рухатимуться один над одним. Такий тунель буде перший в українському метро. Загальна довжина ділянки — 1600 метрів. Для проведення робіт із будівництва другого тунелю в Україну доставлять тунелепрохідницький щит — його очікують на початку 2026 року. "На станційному комплексі "Мостицька" розпочався один із найважливіших етапів — будівництво діафрагмових стін для укріплення котловану", — повідомляють в компанії.

Будівництво станції "Мостицька"

Через будівництво метро на рік до 5 квітня змінили рух у Києві. Частину проспекту Європейського Союзу закрили для транспорту та пішоходів.

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