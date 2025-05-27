У Києві парочка влаштувала екстремальну поїздку між вагонами метро (відео)

Поліція встановила особи порушників

Днями у соцмережі з'явилися відео, де двоє екстремалів каталися між вагонами поїзда метро в Києві. Поліцейські зняли молодих хуліганів з потяга на станції "Гідропарк".

Інформацію про небезпечну витівку правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

Правопорушниками виявилися 21-річний мешканець Києва та його 16-річна подруга. Як з’ясувалося, пара шукала адреналіну, ризикуючи власним життям і здоров’ям.

Поліціанти оперативно зняли молодих людей з потяга й склали адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Ця стаття передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або арешт до 15 діб.

"Крім того, з батьками неповнолітньої інспектори ювенальної превенції управління поліції в метрополітені провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких "розваг" та їх фатальні наслідки", — йдеться у повідомленні.

Поліція нагадує: не наражайте себе на смертельну небезпеку, а батькам радять уважніше контролювати дозвілля своїх дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що днями підлітки розважалися, стрибаючи по чужих авто у центрі Києва. Фото пошкодженого авто та кадри хуліганства оприлюднили у мережі. На одному із відео видно, як двоє хлопців вискочили на авто марки ЗАЗ "Славута".