Дощі не відступають: якою буде погода в Києві до кінця травня

Синоптики попереджають про негоду найближчої ночі

У Києві зараз похмура погода та місцями йдуть дощі. Найближчими днями збережеться нестійка погода з опадами.

За даними Укргідрометцентру, з 27 по 31 травня столиця та область перебуватимуть під впливом малорухомого атмосферного фронту. Він принесе дощі різної інтенсивності — від помірних до значних, особливо вночі.

Синоптики зазначають, що атмосферний фронт пролягатиме з півночі на південь поблизу Київщини, сприяючи хмарності та опадам. На додачу, тепле повітря з південного сходу не дозволятиме температурі суттєво коливатися. Вночі температура повітря падатиме до +12…+15 °C, а вдень буде підійматися до +20 °C.

Також Укргідрометцентр попереджає, що найближчої ночі місцями можливі значні зливи.

Прогноз погоди по 31 травня

Захмарене небо дещо приглушить денне тепло, але й захистить нічну температуру від різкого зниження. Погода залишатиметься м’якою, хоч і не надто сонячною.

Нагадуємо, що вівторок, 27 травня, принесе хмарність та дощі. Дрібні опади очікуються всю добу, окрім обіду. Показники на термометрах у денний час виростуть до +21 градусу, а в нічний — до +16 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — свіжі 8 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні дуже зіпсується погода. За прогнозами синоптиків, днями українців очікує сильна злива з грозою.