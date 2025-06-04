ДТЭК обязал женщину из Киевщины заплатить 117 тысяч за "левый" ток: на чью сторону стал суд

Хозяйка самовольно подключила дом к сети

В Киевской области женщину обязали оплатить 117 964 гривны за самовольное подключение к электросети. Она подала в суд.

Об этом говорится в решении Фастовского горрайонного суда. Все началось 21 августа 2024 года, когда работники "ДТЭК Киевские региональные электросети" во время проверки обнаружили в ее адресе самовольное подключение к сети.

За это составили акт о нарушении и насчитали компенсацию за неучтенную электроэнергию — более 117 тысяч гривен.

Женщина с этим не согласилась. В феврале 2025 года она подала в суд, заявив, что акт составлен с нарушениями: его заполнили карандашом, не разъяснили права, не дали возможности возразить, не провели замеры потребления. Более того, дом принадлежит ее отцу, поэтому она якобы не знала, как подключена проводка.

Впрочем, суд женщину не поддержал. В ходе заседания были исследованы видеозаписи и допрошены свидетели, подтвердившие факт нарушения. Суд признал действия комиссии ДТЭК законными и постановил взыскать всю сумму задолженности.

"Расчет стоимости не учтенной электроэнергии произведен в соответствии с правилами, утвержденными постановлением НКРЭКУ ", — говорится в решении суда.

Решение суда

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянка задолжала более 150 тысяч гривен за коммуналку. В сумму взыскания учтены пеню и инфляционные расходы.