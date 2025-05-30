У Запоріжжі блогерку під час стріму побили радянським ременем (фото, відео)

Невідомий чоловік кілька разів вдарив жінку

У Запоріжжі невідомий чоловік напав на жінку, коли вона знімала відео. Нападник кілька разів вдарив блогерку ременем з радянською зіркою.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що інцидент нібито стався у четвер, 29 травня, ввечері.

"Вчора невідомий чоловік під час стріму на "Райдузі" побив ремнем запорізьку блогерку", — пишуть у мережі.

Відомо, що конфлікт допомогли зупинити перехожі, які вступилися за жінку. Згодом блогерка викликала поліцію, а також продемонструвала слід від ударів. На фото жінка показала і ремінь, яким її вдарили. Виявилось, що це радянський шкіряний ремінь з великою бляхою з зіркою.

Користувачі у мережі припустили, що ймовірніше чоловіку не сподобалась або пісня під яку танцювала жінка, або він був несповна розуму. Зауважимо, що на відео звучить український трек, однак дехто писав, що його могли додати на монтажі. Також люди звернули увагу, що чоловік був одягнений ніби в військову радянську уніформу, адже мав піджак та капелюх оливкового кольору.

Були і користувачі, які припустили, що це була постанова, аби привернути увагу до блогерки. Водночас поліція наразі не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі розгорівся сильний скандал через камеру відеоспостереження в УЗД кабінеті пологового. Виявилось, що це був муляж, який встановили ще давно, аби "слідкувати" за ліками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогери показали "інтимне" місце в Запоріжжі. Воно стало відомим після підриву Каховської ГЕС.