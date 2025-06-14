Київ скував транспортний колапс, перекрили вулиці та метро (причина та відео) - оновлено

Порядок у центрі столиці підтримують поліцейські

Станція метро "Театральна" була тимчасово зачинена на вхід і вихід зранку суботи, 14 червня. Крім того, на частині вулиць центру столиці перекритий рух.

Оновлення. О 10:19 у КМДА повідомили, що станція метро "Театральна" та пересадковий вузол "Театральна" – "Золоті ворота" відчинені. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Транспортні обмеження запроваджено у столиці через проведення заходів. Вони діятимуть до їхнього завершення.

Метро

КП "Київський метрополітен" повідомив, що у зв’язку з проведенням заходів станція метро "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Поїзди слідують повз неї без зупинки.

"Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота". Зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково", — йдеться у повідомленні.

Перекриття вулиць

У КМВА повідомили, що 14 червня, у звʼязку з проведенням заходів, запровадили тимчасові обмеження та перекриття руху для транспортних засобів. Перекрито такі вулиці:

вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)

(від вул. Хрещатик до Терещенківської) вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)

Можливе перекриття ще кількох вулиць

вулиця Хрещатик

бульвар Т.Шевченка

вулиця Володимирська

вулиця Михайлівська

вулиця Прорізна

Володимирський проїзд

Чому запровадили транспортні обмеження

Вони пов'язані із проведенням Маршу Рівності, який стартує зранку з вулиці Богдана Хмельницького, 7. Хода рушить центром столиці.

Марш Рівності — це акція за права, свободу та рівність для ЛГБТІК+ людей в Україні. Його проводить українська громадська організація КиївПрайд.

Довідково: ЛГБТІК+ це абревіатура, яка використовується для позначення лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексів, квірів та інших людей з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями, які не вписуються в традиційні норми. "+" у кінці означає включення інших ідентичностей, які не охоплюються основними літерами.

Як повідомляв "Телеграф", торік у Києві сотні людей вийшли на мітинг проти "Маршу Рівності". Тоді біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися військові, активісти та ветерани російсько-української війни. Люди вимагали від київської влади скасувати марш на підтримку ЛГБТІК+.