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Київ скував транспортний колапс, перекрили вулиці та метро (причина та відео) - оновлено

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Транспортні обмеження у Києві Новина оновлена 14 червня 2025, 10:26
Транспортні обмеження у Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Порядок у центрі столиці підтримують поліцейські

Станція метро "Театральна" була тимчасово зачинена на вхід і вихід зранку суботи, 14 червня. Крім того, на частині вулиць центру столиці перекритий рух.

Оновлення. О 10:19 у КМДА повідомили, що станція метро "Театральна" та пересадковий вузол "Театральна" – "Золоті ворота" відчинені. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Транспортні обмеження запроваджено у столиці через проведення заходів. Вони діятимуть до їхнього завершення.

Метро

КП "Київський метрополітен" повідомив, що у зв’язку з проведенням заходів станція метро "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Поїзди слідують повз неї без зупинки.

"Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота". Зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково", — йдеться у повідомленні.

Перекриття вулиць

У КМВА повідомили, що 14 червня, у звʼязку з проведенням заходів, запровадили тимчасові обмеження та перекриття руху для транспортних засобів. Перекрито такі вулиці:

  • вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)
  • вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)

Можливе перекриття ще кількох вулиць

  • вулиця Хрещатик
  • бульвар Т.Шевченка
  • вулиця Володимирська
  • вулиця Михайлівська
  • вулиця Прорізна
  • Володимирський проїзд

Чому запровадили транспортні обмеження

Вони пов'язані із проведенням Маршу Рівності, який стартує зранку з вулиці Богдана Хмельницького, 7. Хода рушить центром столиці.

Марш Рівності — це акція за права, свободу та рівність для ЛГБТІК+ людей в Україні. Його проводить українська громадська організація КиївПрайд.

Довідково: ЛГБТІК+ це абревіатура, яка використовується для позначення лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексів, квірів та інших людей з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями, які не вписуються в традиційні норми. "+" у кінці означає включення інших ідентичностей, які не охоплюються основними літерами.

Як повідомляв "Телеграф", торік у Києві сотні людей вийшли на мітинг проти "Маршу Рівності". Тоді біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися військові, активісти та ветерани російсько-української війни. Люди вимагали від київської влади скасувати марш на підтримку ЛГБТІК+.

Теги:
#Київ #Метро #Марш рівності #Перекриття руху